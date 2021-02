Bobla sprakk i svensk storturnering i ishockey – smitte hos fleire lag og dommarar

sport

I etterkant av turneringa på svensk jord testa ein av dei finske landslagsspelarane positivt. Det førte til at resten av dei finske spelarane som har tilhald i den heimlege ligaen vart sette i karantene, melder Aftonbladet.

I etterkant har Det finske ishockeyforbundet stadfesta at ytterlegare fire spelarar har gitt frå seg positiv virustest. Ifølgje den tsjekkiske nettstaden hokej.cz skal òg to tsjekkiske spelarar ha gjort det same etter turneringa i Sverige.

Aftonbladet hevdar vidare å kjenne til at seks av dei elleve svenske dommarane som var i aksjon i Malmö er ramma av viruset. Dommarsjefen i den svenske ligaen SHL, Tomas Torsbrink, vil ikkje stadfeste talet, men vedgår at dommarar er smitta.

I etterkant av landslagsturneringa har det òg dukka opp smittetilfelle i dei svenske klubbane Malmö og Växjö. Det har allereie ført til utsette kampar.

Aftonbladet skriv at desse smittetilfella har tydelege koplingar til landslagsturneringa.

– Det vi kan konstatere er at vi fekk inn smitte i bobla. Det må vi gå ut frå. Det er veldig leit. Vi testa alle to gonger før dei gjekk inn i bobla, og testa alle då dei gjekk ut av bobla, seier turneringssjefen Olof Östblom.

Han opplyser at det i alt vart gjennomført 800 testar under turneringa, men peikar på at bruken av hurtigtestar er vanskeleg, all den tid dei berre gir eit augneblinksbilete av om ein person er smitta.

Inkubasjonstida kan vere så langt som ti dagar.

