VG: Helsedirektoratet tilrår framleis nei til eliteseriespel

Kampaktiviteten i toppidretten har vore sett på pause sidan midt i januar. Det har skapt utfordringar for gjennomføringa av sesongen i ishockey, handball, innebandy, volleyball, bandy og basket.

Fleire tonegivande forbund har dei siste dagane sendt tydelege signal om at idretten må gjenopnast. Norges idrettsforbund og Skiforbundet har i brevform sett fram krav om at regjeringa og helsetoppane opnar for oppstart at aktiviteten igjen.

Det er òg sett fram klare krav om at barn og vaksne i større grad må få utøve trenings- og kampaktivitet. Her har òg Noregs Fotbalforbund vore på banen dei siste dagane.

