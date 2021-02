Tour of Norway blir ein dag kortare – arrangøren lovar sterkt felt

sport

– Vi er veldig nøgde og meiner det norske publikummet har mykje å gle seg til, seier dagleg leiar Roy Hegreberg til NTB.

Han legg til at fleirtalet, «rundt ti», av laga vil komme frå det øvste nivået i sykkelsporten, såkalla verdstourlag. Blant dei blir UAE-laget, der Alexander Kristoff kjem for å prøve å forsvare samanlagtsigeren frå 2019.

Arrangøren er no ferdig med å leggje løypa for årets ritt. Ho vil presenterast neste veke. Hegreberg seier at det blir tøffe løyper, men ønskjer ikkje å avskrive Kristoff i ein sammenlagtkamp.

– Det er eigentleg ei løype som ikkje er skreddarsydd for han. Ho er for tung, men vi veit aldri med Alexander, seier Hegreberg.

Rittet, som i år vil gå i sin heilskap i Rogaland, skulle etter planen gått 20. til 24. mai, men vert kutta med ein dag og blir derfor arrangert 21. til 24. mai.

– Med tanke på pandemien har vi funne ut at vi heller vil ha fire gode dagar, seier Hegreberg.

(©NPK)