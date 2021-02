Skipresidenten om regjerings-ja: – Ei svært etterlengta avgjerd

sport

På pressekonferansen på fredag opplyste regjeringa at det blir gjort lettar i koronarestriksjonane rundt idrettsaktivitet for barn og unge.

I somme idrettar som ikkje inneber nærkontakt, som langrenn, blir det i tillegg gitt ekstra lettar.

– For utandørs idrettar som ikkje inneber kontakt, som til dømes individuelle idrettar som langrenn, kan ein ha konkurransar med deltakarar frå heile idrettskrinsen eller regionen, sa statsminister Erna Solberg.

Regjeringa opnar vidare for at desse arrangementa kan ha inntil 50 personar innandørs og 200 personar utandørs.

I Skiforbundet er ein tilfreds med grepet til regjeringa.

– Vi er godt fornøgde med at det no blir igjen opna for både trening og konkurransar for barn og unge. Dette var ei svært etterlengta avgjerd for heile Ski-Noreg og som vil ha stor betydning for veldig mange, seier skipresident Erik Røste til NTB.

– Vi hadde håpa at også vaksenidretten kunne opnast, då skiidretten blir gjennomført utandørs og med god avstand. Vi er sikre på at vi kan gjennomføre alle aktivitetar òg for vaksne med god smittevernkontroll og på ein trygg og forsvarlege måte. Det har klubbane våre vist heilt sidan april i fjor, legg han til.

