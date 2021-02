NFF: Toppseriestarten kan vere trua

sport

Statsminister Erna Solberg gav ingen lettar for toppidretten då ho fredag presenterte den oppdaterte tiltakslista si for å halde koronasmitten låg i Noreg. I tillegg til at spel i seriar som handball og ishockey framleis blir sett på vent, lyder tilrådinga at det heller ikkje blir spelt treningskampar i fotball.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund seier til NTB at nei til treningskampar skaper ei uvisse «vi ikkje veit korleis vi skal handtere».

– Dersom dette blir forlengt ytterlegare blir det krevjande å starte opp Toppserien 20. mars. Det er sportsleg og medisinsk uforsvarleg å starte opp (serien) utan å ha spelt treningskampar, seier Bjerketvedt.

Ifølgje Solberg skal regjeringa gjere ei ny vurdering av tiltaka i midten av mars. Då er det berre nokre dagar til kvinnene skal sparke i gang sin øvste serie.

Eliteserien til mennene startar 16 dagar seinare, men om det ikkje blir lettar i mars, står seriestarten òg her i fare, stadfestar generalsekretæren.

– Det må vere spelt nokre treningskampar før seriespelet startar, det er openbert, seier han.

Bjerketvedt seier at NFFs tilråding til klubbane er at alle planlagde treningskampar med omgåande verknad blir avlyste.

(©NPK)