Italiensk OL-meister i kappgang frikjent for doping

sport

Schwazer, som tok OL-gull på 50 kilometer i Beijing i 2008, testa positivt på eit anabolt steroid i mai 2016. Då var han akkurat tilbake etter å ha vore utestengd i tre og eit halvt på grunn av bloddoping i 2012.

Han nekta for å ha dopa seg og meinte at nokon måtte ha tukla med testen hans. Derfor klaga han på den åtte år lange utestenginga til Den internasjonale valdgiftsretten for sport (CAS), som ikkje tok appellen til følgje og heldt oppe utestenginga.

Men i det italienske rettsvesenet fekk saka eit anna utfall. Ifølgje fleire italienske medium, blant dei Gazzetta dello Sport, meinte dommar Walter Pelino ved ein domstol i Bolzano at det er truverdig at nokon hadde tukla med Schwazers urinprøver for å få han diskvalifisert frå framtidige konkurransar.

– Rettferda har skjedd. Dette er ein dag der ein fire og eit halvt års lang hard kamp betaler seg, sa Schwarz etter frikjenninga torsdag.

I 2018 vart to legar som hjelpte kappgjengaren å dope seg, dømt til fengsel i to år. Dei vart samtidig fråtekne legelisensen.

(©NPK)