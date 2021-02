Ingen lettar for toppidretten – nytt nei til seriespel

sport

Det vart klart då statsminister Erna Solberg og fleire statsrådar møtte pressa fredag.

Tidlegare på dagen hadde Helsedirektoratet tilrådd at det ikkje blir gitt nokon lettar for toppidretten.

Kampaktiviteten i toppidretten har vore sett på pause sidan midt i januar. Det har skapt utfordringar for gjennomføringa av sesongen i Ishockey, handball, innebandy, volleyball, bandy, basket, curling og futsal.

Toppidretten har hatt løyve til å trene både innandørs og utandørs, og dette blir tilrådd vidareført.

Uforståeleg

Allereie før avgjerda til regjeringa fanst, kom det reaksjonar frå fleire miljø. Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund seier til VG at eit framleis nei til toppidretten er «tilnærma uforståeleg».

– Det blir tydelegare og tydelegare at idretten blir utsett for strengare retningslinjer enn samfunnet elles. Både for topp og for breidda, seier Bjerketvedt.

Idrettspresident Berit Kjøll hadde håpa på eit anna resultat.

«Det vil være alvorlig for oss … Dette handler om en stor yrkesgruppe som jeg nå opplever blir neglisjert» skriv ho i ei fråsegn gitt att av VG.

Press om opning

Fleire tonegivande forbund har dei siste dagane sendt tydelege signal om at idretten må gjenopnast. Norges idrettsforbund og Skiforbundet har i brevform sett fram krav om at regjeringa og helsetoppane opnar for oppstart at aktiviteten igjen.

Det er òg sett fram klare krav om at barn og vaksne i større grad må få utøve trenings- og kampaktivitet. Her har òg Norges Fotballforbund vore på banen dei siste dagane.

Regjeringa har altså valt å framleis halde ei streng linje og ikkje komme ønska til idretten til møtes, bortsett frå det som gjeld idrett for barn og unge.

