Idrettspresidenten ber om hastemøte med statsministeren: – Situasjonen er alvorleg

Det opplyser Kjøll i kjølvatnet av pressekonferansen på fredag der det ikkje kom nokon gode nyheiter for verken toppidretten eller breiddeidretten for vaksne.

Regjeringa opnar derimot for konkurranseaktivitet for barne- og ungdomsidretten.

– Når det gjeld toppidretten og vaksenidretten, kor gjeldande restriksjonar blir haldne oppe, er eg bekymra. Eg fryktar at fleire utøvarar fell frå, dei frivillige blir borte, arbeidstakarar står i fare for å miste arbeidet og klubbane står i fare for å gå konkurs, seier idrettspresidenten.

Ho legg til at ei langvarig nedstenging vil utfordre «vår evne til å oppretthalde ein intakt idrettsorganisasjon, også når pandemien er lagt bak oss».

Kjøll har bede om eit hastemøte med statsminister Erna Solberg og regjeringa. Det finn stad 3. mars.

Fredag vart det klart at nasjonalt seriespel framleis må vente på oppstart etter fire veker med nedstenging. Heller ikkje treningskampar blir tilrådde.

– For fleire av idrettane er vi allereie godt på overtid for å kunne fullføre sesongen med oppsette kampar. Ei ny utsetjing gjer at det no er stor fare for at seriespelet må avsluttast i fleire idrettar, seier Kjøll.

For vaksne blir tilrådinga til regjeringa om ikkje å drive organisert aktivitet med kontakt halden oppe.

