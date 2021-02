Idrettsforbundet tek grep etter at Stiftelsen VI sa opp avtale

sport

Det fortel Idrettsforbundet i ei pressemelding fredag og gjer det klart at forbundet har gjennomført samtalar med VI-stiftelsen i håp om å finne ei løysing. Forbundet medgir òg feil i fordelinga og vil forskotere midlar for å hjelpe kandidatar til Paralympics-deltaking i førebuingane til leikane i Tokyo.

Det er fordelinga av dei ekstraordinære midlane frå Kulturdepartementet som følgje av utsetjinga av OL og Paralympics i Tokyo som er bakgrunnen for at stiftelsen har sagt opp avtalen. Midlane skulle dekkje meirkostnader forbunde med utsetjinga.

Stiftelsen VI har sidan skipinga i 2018 vore den viktigaste eksterne partnaren for norsk paraidrett.

Beklagar

– NIF beklagar dersom tildelingskriteria kan oppfattast som ei nedprioritering av parautøvarar i organisasjonen vår. Det er på ingen måte intensjonen, seier toppidrettssjef Tore Øvrebø i pressemeldinga.

Han forklarer at det meste av kostnadsauken er knytt til drifta til særforbunda av olympiske og paralympiske landslag, og at 80 prosent av den første ekstraløyvinga derfor vart fordelt direkte til særforbunda.

– På bakgrunn av kartlagde behov har NIF valt å bruke dei resterande midlane til å støtte den utøvargruppa med størst akutte likviditetsutfordringar knytt til satsinga mot OL og PL. Dette er utøvarar og lag i hovudsak frå idrettar med avgrensa kommersielt potensial i Noreg, som berre får ordinære Olympiatopp-stipend.

Utøvarar som får VI-stipend i tillegg til Olympiatopp-stipenda vart vurderte til å stå betre rusta likviditetsmessig.

Erkjenner feil

– NIF erkjenner, både som følgje av Stiftelsen VIS tydelege tilbakemelding og med det overordna ansvaret vårt som både olympisk og paralympisk komité, at også dei paralympiske utøvarane burde vorte tilgodesett i første tildelingsrunde, seier Øvrebø.

NIF lovar å forskotere støtte frå eigne midlar mens ein ventar på ei forventa tilleggsløyving frå Kulturdepartementet. Denne vil bli vurdert uavhengig av løyvingar frå VI-stiftelsen.

– I kraft av rolla vår som Noregs Paralympiske Komité skal vi sørgje for at utøvarar som er aktuelle for Paralympics i Tokyo får den rettmessige økonomiske og sportslege støtte si inn mot leikane, seier toppidrettssjefen.

