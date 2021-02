Gullvêr for Kristoffersen i VM: – Sjansane er betrakteleg høgare

sport

Kristoffersen og faren Lars bur på eit hotell ein kort køyretur utanfor VM-byen. NTB møter han utanfor inngangen der ein kan sjå hoppbakken frå OL i 1956. Den bakken er òg kjend for starten på ein strabasiøs skitur for Roger Moore som James Bond i filmen «For your eyes only» frå 1981.

– Eg har nok sikkert sett han. Eg har nok sett alle saman, men eg kan ikkje hugse nokon scenar frå han, seier Kristoffersen til NTB.

For to år sidan var Kristoffersen like utilnærmeleg i Åre som Bond var i Cortina for 40 år sidan, sjølv om sistnemnde køyrde slalåm mellom folk og tre og mellom anna var innom bobbanen på ferda si nedover fjellsida.

Størst sjanse i slalåm

Denne sesongen har veldig lite stemt for Kristoffersen i storslalåm. Han opna i Sölden med 5.-plass, men sidan då vart han aldri betre enn nummer ni i dei fem neste renna.

Sånn sett er det lite som tilseier at Kristoffersen vil makte å forsvare gullet frå Åre, men den stigande temperaturen spelar på lag med guten frå Rælingen.

– Sjansen er nok størst i slalåm per dags dato. Blir det litt bløytt og salt, er sjansane òg betrakteleg høgare i storslalåm enn om det hadde vore is. For eg er meir trygg på salt, seier han.

I forkant av meisterskapen har han vore heime i Austerrike og trena. Der har han trena på forhold som han ikkje meistrar like bra, nemleg is. Det ser likevel ut til at det ikkje blir så mykje bruk for den treninga i Cortina, skal ein tru vêrmeldingane.

– Det ser ut som det berre skal bli varmare og varmare, så det koser eg meg med. Eg vann vel i Åre på «saltesnø» og i Chamonix på det same sist. Det gjer meg ikkje noko, smiler Kristoffersen.

Individuell medalje

Og gradestokken skal liggje godt på plussida fredag og søndag med strålande sol. Bakkane som blir køyrde, har Kristoffersen aldri køyrt i tidlegare sidan det ikkje har vore på verdscupprogrammet for herrar.

– Bakkane er veldig bra. Storslalåmen er lang og utfordrande på toppen. OK på midten, kanskje litt for flat i botnen. Det ser bra ut. Slalåma er bratt frå topp til botn, det er bra, seier faren Lars Kristoffersen.

Noreg makta å fortsetje medaljerekkja i kvart VM sidan 1989 med lagsigeren på onsdag, men ein annan medalje manglar for at ei ny rekkje ikkje skal ryke: individuell VM-medalje. Den er det etter alle solemerke Kristoffersen som har størst sjanse til å sikre.

Storslalåmrennet byrjar klokka 10. Finaleomgangen blir køyrd klokka 13.30.

