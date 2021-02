Finland sikra EM-billett på overtid

sport

Vinnaren av kampen på fredag i Helsingfors ville òg bli gruppevinnar. Med uavgjort ville spenninga levd vidare til dei avsluttande kampane tysdag. Då speler Finland borte mot Kypros, medan Portugal møter Skottland same stad.

Frankrikeproffen Sällström (Paris FC) utløyste spenninga og sørgde for at 11 av dei 16 plassane i sluttspelet i England sommaren 2022 no er fordelte. Finland er det femte nordiske laget som kvalifiserer seg, etter Noreg, Sverige, Danmark og Island.

Spania kvalifiserte seg torsdag med 13-0-siger borte mot Aserbajdsjan i ein kamp der spissduoen Esther González og Jennifer Hermoso skåra fem gonger kvar.

Alle dei ni gruppevinnarane er no klare. Island er EM-kvalifisert som ein av dei tre beste toarane, medan ytterlegare to lag blir EM-klare som toarar når dei siste gruppekampane blir spelte tysdag og onsdag.

5. mars er det trekking av toaromspelet, der resten av dei seks gruppetoarane skal gjere opp to og to om dei tre siste EM-plassane.

