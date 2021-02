Aalesund-spelar selt til russisk fotball

sport

AaFK stadfestar fredag overgangen på nettsidene sine.

Sportsleg leiar i Aalesund, Bjørn Erik Melland, seier at det er ei glede å sleppe ein spelar til utlandet.

– Parfait er ein lokal spelar som har utvikla seg mykje det siste året, og vi er glade for at spelarane våre gjer seg merka og blir interessante for større ligaer i Europa, seier han.

Spelaren sjølv seier at han har mykje å takke klubben han no forlèt for.

– Eg føler at eg har teke store steg i Aalesund, både som menneske og spelar. Eg har vakse betydeleg, seier han.

Han gler seg til å ta fatt på nye utfordringar i aust.

– Eg er veldig takksam for å få moglegheita til å bli proff i ein svært sterk liga.

(©NPK)