Superlativa haglar rundt Haaland: – Eit annleis dyr

Borussia Dortmund kom frå ganske skral form i Bundesliga til oppgjeret i Spania. Spanjolane tok leiinga før Haaland med to mål og ein målgivande pasning snudde kampen.

Nordmannen opptek store delar av framsida på Spanias mest leste papiravis Marca torsdag. Tittelen lyder «Haaland eit annleis dyr» etter to nye mål.

Nordmannen er oppe i 18 skåringar i Champions League på berre 13 kampar. Spekulasjonane i Spania om Haaland og ein mogleg overgang til Real Madrid fekk ny næring onsdag kveld.

«Erstattaren til trona er klar, blir det Mbappé eller Haaland»? spør Marca i ein annan artikkel.

Den velinformerte avisa har i fleire månader så godt som slått fast at anten Mbappé eller Haaland blir Real Madrids eigedom til sommaren.

Nye essar?

Britiske BBC dreg òg parallellar mot to av gigantane i internasjonal fotball dei siste 15 åra.

«Eg er ganske sikker på at Kylian Mbappé vs. Erling Braut Haaland blir den nye utgåva av Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo. Haaland er ganske enkelt eit fenomen», skriv BBC i kampreferatet sitt.

Tyske Bild brukar «Festspel av Haaland» som tittel for å beskrive suksessen i Spania.

«Haaland meir og meir eit fenomen», skriv Gazzetta dello Sport i Italia.

Portugisiske A Bola slår fast at «det var uunngåeleg at Haaland kom i søkjelyset».

3-2-sigeren gav Borussia Dortmund eit godt utgangspunkt før returoppgjeret i åttedelsfinalen i Meisterligaen.

Laurdag spelar Borussia bortekamp i den tyske serien mot tabelljumbo Schalke.

