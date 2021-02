Stadfesta: Japansk minister tok jobben som OL-sjef

sport

Den tidlegare sjefen Yoshiro Mori måtte trekkje seg etter nedsettande kommentarar om kvinner. Kommentaren kom i eit digitalt møte i arrangørkomiteen, der Mori kritiserte planen om å auke talet på kvinnelege styremedlemmer til 40 prosent.

Han sa i møtet at kvinner snakkar for mykje og usamanhengande at dei må haldast ute av styrerommet. Den kommentaren vart Moris bane, og han enda opp med å trekke seg førre veke.

No er det klart at Seiko Hashimoto blir ny sjef for leikane. Ho har tidlegare vore OL-minister, men skal no leie organiseringa av sommarleikane i Tokyo. Ho gler seg over at ho fekk jobben.

– Eg skal gjere alt eg kan for at leikane i Tokyo skal bli ein suksess, seier ho til AFP.

Hashimoto legg til at det er spesielt ein ting ho er ekstra bestemd på.

– Å smittesikre OL har høgaste prioritet.

56-åringen har tidlegare jobba som advokat, og har sjølv delteke i sju strake OL, der ho har konkurrert i sykkel og skøyter.

(©NPK)