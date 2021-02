Sliten Stjernesund droppar 2. omgang: – Eg tek smellen no

sport

– Midtveges i løypa kjende eg at det vart krevjande å komme seg heilt ned. Det kjendest langt til mål, men sånn er det berre, sa Stjernesund til NTB.

På ein flott dag i skyfrie Cortina d'Ampezzo hamna 24-åringen 4,41 sekund bak Mikaela Shiffrin som leidde etter 1. omgang.

– Alt låg til rette, men eg trur allereie då eg kom inn i meisterskapen her, hadde eg ikkje teke omsynet med å restituere. Eg tek smellen no, sa ho.

VM til no for Stjernesund har vore høge toppar og djupe dalar. Det starta med at ho ikkje kvalifiserte seg til utslagsrundane i parallellstorslalåmen. Deretter vart det gulljubel i lagkonkurransen, før det kom ein ny nedtur på dag tre for hennar del.

– Eg må ta konsekvensane av at eg ikkje har høyrt på kroppen min. Eg er ikkje god nok til å kjenne etter, sa Stjernesund.

