Osaka møter Brady i finalen i Australian Open

Tredjeseeda Osaka vann 6-3, 6–4 over den amerikanske veteranen. Williams blir dermed framleis ståande med 23 Grand Slam-titlar. Ho jagar Margaret Courts 24 titlar.

Framfor litt over 7000 tilskodarar sleit Osaka med å komme i skikkeleg i gang, og ho hamna under med 0–2 i det første settet. Så gav ho ikkje den meir meritterte motstandaren fleire sjansar og tok fem strake game. Osaka er ute etter sin fjerde Grand Slam-tittel. Ho gjekk til topps i Australian Open for to år sidan.

– Eg slo ein del upressa feil i dei første gama. Eg var nervøs og redd innleiingsvis. Men så klarte eg å slappe meir og av og det gjekk min veg. Det viktigaste for meg var å ha det morosamt, sa den japanske 23-åringen.

Williams har tapt fire Grand Slam-finalar etter at ho vart mor for fire år sidan. 39 år gamle Williams vart spurt etter kampen om dette var hennar farvel frå tennisen.

– Eg veit ikkje. Viss eg seier farvel, ville eg ikkje sagt det til nokon, sa Williams.

I finalen ventar amerikanske Jennifer Brady. Ho slo ut tsjekkiske Karolina Muchova med 6-4, 3–6 og 6–4. Den amerikanske spelaren misbrukte fire matchballar i eigen serve før ho sette den femte.

Finalen blir spelt laurdag.

