Norsk sølv på parstafetten i skiskyttar-VM etter thrilleravslutning

Eckhoff avslutta stafetten for Noreg, og den triple gullvinnaren frå meisterskapen i Slovenia kombinerte god skyting og høg fart i sporet etter at Johannes Thingnes Bø hadde tapt tid til teten.

Frankrikes Julia Simon tok gullet i spurtduell med Eckhoff. Bronsemedaljen gjekk til den svenske duoen Sebastian Samuelsson og Hanna Öberg.

Simon hadde med seg Antonin Guigonnat på det franske laget.

For det norske laget vart det litt for mange bom på standplass. Eckhoff klarte seg med to ekstraskot, medan Thingnes Bø måtte ha sju ekstraskot.

Thingnes Bø sleit

NRK-ekspert Ola Lunde gav innsatsen til stryningen merkelappen «en dårlig prestasjon».

– Han er ikkje heilt i balanse sånn skytemessig, sa Lunde på sendinga til kanalen.

Thingnes Bø opna stafetten for det norske laget og gjekk knallhardt til verks. Svenske Sebastian Samuelsson var den einaste som klarte å følgje då stryningen sette opp farten etter berre nokre hundre meters gonge.

Med god skyting fekk Noreg ein solid start på stafetten, og Eckhoff forvalta jobben Thingnes Bø hadde gjort på ein god måte. Etter eitt ekstraskot på ståande var Noreg nummer fire til nest siste veksling, rett bak teten.

Eckhoff i kjempeform

Thingnes Bø gjekk seg rett opp i ryggen på Italia, men på liggjande skyting måtte stryningen bruke tre ekstraskot. Dermed var Noreg plutseleg rett over 20 sekund bak teten.

Ein god ståande serie gav 16 sekunds differanse til teten føre Eckhoffs avsluttande etappe. Der viste den triple verdsmeisteren klasse, og med fullt hus på siste skyting var Noreg plutseleg i tet før siste runden.

Der vart det ein duell som Simon vann etter å ha fått luke på Eckhoff i den siste utforkøyringa.

Medaljen er Tiril Eckhoffs fjerde i årets VM. Frå før har ho tre gull.

