Mowinckel på veg tilbake: – Det er ikkje eit spørsmål lenger

Amerikanske Mikaela Shiffrin leidde etter første omgang og køyrde for gull, men kom inn to hundredelar bak Gut-Behrami (Sveits). Sistnemnde tok sin andre tittel i meisterskapen.

Bronsemedaljen gjekk til austerrikske Katharina Liensberger. Ho var slått med ni små hundredelar i det som vart ein medaljethriller.

Mowinckel var nummer åtte før andre omgang, men makta ikkje å halde på posisjonen. Molde-jenta som er tilbake etter skade, viste tidvis veldig bra køyring i Italia torsdag og køyrde inn til 9.-plass.

– Godkjent. Det positive er at ein kan klage over skikøyringa, at ein er på ein stad der det går an å gjere. Eg kunne skjerpa meg litt i mellompartiet og fått til det litt betre, sa Mowinckel til NTB.

Fått sjølvtillit

Sidan skrekkfallet på trening før verdscupavslutninga i Andorra for snautt år sidan har det vore ein lang veg tilbake for 28-åringen. Då rauk ho korsbandet og øydela menisken.

I Cortina har ho køyrt super-G-, utfor og kombinasjonen før ho avslutta med storslalåm. Og mot slutten av meisterskapen har ho slutta å prate om kneet som har vore gjennom ein lang rehabiliteringsperiode. Ho starta sesongen i franske Courchevel etter over halvtanna år på sidelinja.

I dei to første fartsrenna i Italia vart ho nummer 12 og 10 før ho vart nummer ni i kombinasjonen. Same plassering vart kopiert torsdag, og oppsummeringa hennar av meisterskapen høyrest slik ut:

– Ok pluss. Eg er fornøgd med føresetnadene som ikkje har vore optimale, men eg har fått det beste ut av det. Meisterskapen har gitt meg sjølvtillit sjølv om dei beste prestasjonane ikkje har vore der, men det er òg realismen i det her, at det er kanskje ikkje der ein bør leggje lista når ein kjem inn.

Skal bli endå betre

Mowinckel seier ho har funne ut av mykje under meisterskapen og gler seg til avslutninga, og dessutan starten på neste sesong.

– Kor nære er du å vere der du var før skaden?

– Eg vil seie eg er nære. Eg har litt igjen på å få heile tryggleiken og sjølvtilliten som gjer at ein verkeleg berre set utfor og lèt det stå til. Eg blir litt reservert enno, men vi er ikkje langt unna, sa Mowinckel og la til:

– Målet er ikkje å komme tilbake der ein var, men å bli endå betre igjen.

Mowinckel, som tok sølv i storslalåm i OL for tre år sidan, fekk karrierebeste i disiplinen med niandeplassen i VM og reiser heim med ei god kjensle – og tryggleik på at ho vil komme tilbake:

– Dette skadeopphaldet har lært meg at tolmod er alt. Det kjem. Det eg kanskje er mest oppteken av, er at eg veit det kjem. Det er ikkje eit spørsmål lenger.

Langt bak

Kristin Lysdahl følgde ikkje opp frå første omgang torsdag. Ho enda på 16.-plass. Mina Fürst Holtmann køyrde inn til 22.-plass etter å ha hatt ein dårleg dag i bakken.

Thea Stjernesund var Noregs siste representant i storslalåmrennet. Ho hamna langt bak i 1. omgang, og gullvinnaren frå onsdag erkjende at ho hadde pressa kroppen for hardt og stod over finaleomgangen.

Noreg har éin VM-medalje i storslalåm for kvinner. Den sikra Andrine Flemmen med sølv i meisterskapen i 1999.

