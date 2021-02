sport

Det er NRK som melder om episoden som skapte oppstandelse i den norske leiren.

I kjølvatnet av den positive testen måtte den aktuelle personen ta ein fullverdig PCR-test. Nokre timar seinare kom beskjeden om at han var negativ.

Det er ikkje første gong denne sesongen at ein falsk positiv test dukkar opp i det norske skimiljøet. Langrennstrenar Eirik Myhr Nossum har ved to høve hamna i same situasjon.

