City-sjefen fryktar ny smitteboom i landslagspausen

sport

Premier League-klubbane har den siste tida kjempa ned det som var ein svært dårleg smittetrend i vekene etter nyttår. Førre veke var berre to av virustestane som vart leverte av spelarar, leiarar og klubbtilsette positive.

Manchester City er blant klubbane som har hatt mange spelarar i isolasjon og karantene som følgje av smittetilfelle. Manager Pep Guardiola fryktar at landslagspausen neste månad kan bety meir trøbbel.

– Eg skjønner at forbunda må gjennomføre kvalifiseringskampar, treningskampar og førebuingar til sommarens EM. Det er normalt. Men grunnen til at det vart mange smittetilfelle i Premier League, og at det no knapt er tilfelle, er at spelarane knapt har rørt på seg, seier spanjolen ifølgje Sky Sports.

– I den augneblinken du tek fly og reiser, kan alt skje, held City-sjefen fram.

Han spår at det neste månad blir meir smitte i fotballen igjen.

– Det er vanskeleg å kontrollere det, så eg trur dessverre det kjem ein auke. Eg skulle gjerne sagt, eller gjetta på at det ikkje skjer, men av erfaring har vi hatt to eller tre bølgjer på verdsbasis. Så flyttar du deg, risikerer du å få viruset igjen, seier trenarprofilen.

Guardiola ber om at det blir utvist stor grad av varsemd fram til dei nasjonale ligaene blir avslutta til sommaren.

Manchester City toppar Premier League og er i ferd med å feste eit solid grep om ligatittelen.

(©NPK)