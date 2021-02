Botheim klar for Bodø/Glimt

sport

Det stadfestar fjorårets seriemeister på nettstaden sin.

Spisstalentet har signert ein kontrakt som går ut 2022-sesongen. Han er strålande fornøgd med å ha skrive under for Glimt.

– Det kjennest utruleg herleg. Eg er veldig glad for at vi vart samde, så no er det berre å byrje å jobbe hardt, seier han.

Botheim trong ikkje å gå lenge før han vart henta etter at han vart fristilt av Rosenborg. No er han klar for å vere med på Glimt-eventyret.

– Det blir jobba godt, det ser ein på resultata frå i fjor. Så eg er veldig glad for at eg får denne moglegheita her.

