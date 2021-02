Stadfesta: Alaba ferdig i Bayern

sport

Alaba kalla inn til pressekonferanse tysdag ettermiddag. Austerrikaren fortel at han har bestemt seg for å søkje nye utfordringar.

– Det var inga enkel avgjerd, og eg har endå ikkje bestemt meg for kvar eg vil fortsetje karrieren. Det som blir viktig for meg no er å finne ein ny klubb der eg kan utvikle meg, både som person og spelar, seier Alaba.

Etter at han avslo eit kontraktstilbod frå tyskarane har det vorte spekulert i om pengar var motivasjonen for avgjerda.

– Eg merkar meg at det er mykje som blir tolka, men pengar er ikkje ein faktor for denne avgjerda. Bayern München er som ein familie for meg, og dei 13 åra eg har lagt bak meg her, er det umogleg å setje ord på. Det har vore ei heilt utruleg tid som eg er umåteleg takksam for.

28-åringen er linka til mange klubbar, mellom anna dei spanske meistrane Real Madrid.

På spørsmål om kor god spansken hans er, sa Alaba tysdag at han har lært mykje av å spele ved sidan av Lucas Hernández (tidlegare Atletico Madrid). Han la til at spansken hans ikkje er god nok på og utanfor banen endå.

(©NPK)