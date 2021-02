Solskjær-elev signerte ny lang kontrakt med United

sport

Manchester United stadfestar avtalen til den engelske landslagsspelaren i kanalane sine.

Greenwood er eit produkt av Old ungdomsakademiet til Trafford-klubben. Han har spelt for dei raude djevlane sidan han var sju år.

I ein alder av 19 år har han allereie rokke å spele 82 kampar for United. Greenwood er den yngste spelaren i historia til storklubben som har skåra mål i ei europeisk klubbturnering.

– Når du kjem til ein klubb berre sju år gammal, drøymer du om å spele for førstelaget ein dag. Eg har jobba så hardt for å nå dette nivået, og dei siste to åra har vore fantastiske, seier han.

Solskjær-skryt

Manager Ole Gunnar Solskjær er glad for å ha med tenåringen vidare.

– Mason er eit fantastisk talent og endå eit døme på den typen spelarar som akademiet vårt produserer, seier nordmannen.

– Han har gjort store framsteg denne sesongen, vist mognad og at han er tilpassingsdyktig. Det har gjort han til ein av dei beste unge spelarane i landet, held United-sjefen fram.

Debut i 2019

Solskjær meiner det er lett for utanforståande å gløyme at Greenwood berre er 19 år. Han ser det som oppgåva si å hjelpe ungguten på vegen vidare mot å ta ut potensialet sitt.

Greenwood sleit innleiingsvis i inneverande sesong, men har fått atskilleg meir speletid den siste tida. Han fekk debuten sin for United i meisterligamøtet med PSG i mars 2019.

19-åringen står med 21 mål for klubben.

(©NPK)