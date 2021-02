Skiforbundet med brev til helsetoppane: Krev opning av skiidretten frå torsdag

sport

NTB har fått tilgang til brevet som vart sendt til helsedirektør Bjørn Guldvog og Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg måndag.

Under tittelen «Når snøen smelter er det for sent» skriv skiforbundet at smittevernrestriksjonane som akkurat no er gjord gjeldande for norsk skisport verkar ulogiske og uforholdsmessige.

Skipresident Erik Røste og generalsekretær Ingvild Bretten Berg hevdar i tillegg at det snart er for seint «å snu en bristende logikk som våre 1150 skiklubber har opplevd siden 20. januar».

Tungtvegande argument

Skitoppane viser til at skisesongen raskt nærmar seg slutten, og at moglegheita til å konkurrere såleis er avgrensa til den neste halvannan månaden.

«Skiidretten driver aktivitet som i sin natur innebærer avstand, er utendørs og uten kontakt. Dette gjelder i alle skigrener og for alle aldersgrupper», skriv Røste og Bretten Berg.

Vidare viser dei til at skimiljøet har etterkomme tiltak og restriksjonar under heile pandemien. Ei rekkje arrangement har vore gjennomførte innanfor ulike greiner.

Skiforbundet meiner at det i lys av dette finst tungtvegande argument for å ta opp att konkurranseaktiviteten utan at det medfører stor smitterisiko.

Brev frå idrettsforbundet

Tysdag sende toppane i Norges idrettsforbund eit brev til regjeringa og norske helsetoppar der det vart sett fram krav om at smitteverntiltaka som er innførte for breidde- og toppidretten, blir letta kraftig.

Også der blir det peika på at idretten lojalt har følgt opp alle tilrådingar og pålegg frå styresmaktene under koronapandemien.

«Vi opplever nå en tiltakende uro og bekymring knyttet til smitteverntiltakene og konsekvensene dette har for vår medlemsmasse, som består av ca. 2.100.000 medlemskap fordelt på 11.000 idrettslag i alle landets kommuner», skreiv idrettspresident Berit Kjøll og generalsekretær Karen Kvalevåg.

«Utfordringen nå er at organisasjonen ikke opplever samme grad av forholdsmessighet mellom iverksatte tiltak på idrettsområdet og smittesituasjonen», heitte det vidare.

Varslar vurdering torsdag

I ein e-post til NTB måndag skreiv kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) at han er lei seg for konsekvensane dette har hatt for idretten.

– Eg håpar snarast vi kjem dit at vi kan lette noko på tiltak og tilrådingar, og at vi kan komme i gang igjen med normal konkurranseaktivitet, heiter det frå statsråden.

Han opplyser vidare at Helsedirektoratet og FHI gjer ei heilskapleg vurdering og gir råd til regjeringa om situasjonen og at dette vil bli behandla kommande torsdag.

