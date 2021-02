Norske alpinjenter slått ut i VM – prega av dødsfallet til nær støttespelar

sport

Måndag la alpinlandslaget ut ei melding på Instagram der dei heidra den tidlegare servicemannen sin som døydde av kreft. Semb har vore ein viktig mann for mange av jentene på europacuplaget dei siste åra.

I samband med VM-konkurransen på tysdag i parallellstorslalåm vart Semb heidra. Kristin Lysdahl køyrde mellom anna med initialane «TA» på hjelmen.

Etter kvalifiseringa, der alle dei norske vart slått ut, var det kjensler i sving.

– Han betydde mykje for veldig mange. Han kjempa mot kreft lenge, og ein visste at det skulle skje. Men det skjedde altfor tidleg. Det kjem som eit sjokk. Han har betydd mykje for meg. Vi køyrer for han i meisterskapen. Eg hadde håpa å heidre han litt betre enn å ikkje kvalifisere i dag, men vi kjem sterkare tilbake, sa Riis-Johannessen til NTB.

Sakna

Thea Louise Stjernesund fortalde om ein mann som vil bli sakna.

– Han var ingen kven som helst og var ein mann som ein vart fort kjend med. Han var ein herleg mann utan filter som møtte ein med opne armar. Han var ein herleg fyr og karakter å ha med seg. Tor Arvid tok imot oss og var ein utruleg tryggleik å ha då vi gjekk frå nasjonale renn og inn i internasjonale renn. Han hjelpte oss til å sjå annleis på livet og ha perspektiv på ting. Det var noko sunt å ta med seg når vi kom inn i europacupen og skulle ta steget inn i verdscupen, sa ho.

Stjernesund seier at avdøde Semb ikkje berre var ein vanleg servicemann.

– Han gjorde ein jobb for fleire. Han var med oss i bakken, han var servicemann, han var mental coach og han var sjåfør. Han var ei duracellkanin når det gjeld arbeidskapasitet. Det er veldig merkeleg at han ikkje er her meir.

Utslått

Kristin Lysdahl og Kristina Riis-Johannessen tok seg ikkje vidare til finalen i parallellstorslalåm frå blå løype tysdag, og Thea Louise Stjernesund vart slått ut frå raud løype.

Lysdahl vart nummer ti (33,83) og Riis-Johannessen nummer 14 (33,92) frå blå løype av dei 26 som starta der. Stjernesund vart nummer 20 (35,17) av 26 startande i puljen sin.

Wendy Holdener frå USA var best i kvalifiseringa i blå gruppe med tida 32,69. Meta Hrovat frå Slovenia var raskast med 32,78 i raud gruppe.

