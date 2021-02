Historisk dommar leier Moldes europaligakamp

sport

Det stadfestar Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

Frappart vart første kvinne til å leie ein stor kamp i Uefa-regi for menn då ho var kampleiar i supercup-oppgjeret mellom Liverpool og Chelsea i 2019.

I etterkant vart ho hylla av Liverpool-manager Jürgen Klopp.

– Dei gjorde ein fenomenal kamp, sa tyskaren om dommaren og teamet hennar.

Torsdag skal altså 37 år gamle Frappart leie Moldes møte med Hoffenheim i Villarreal.

Den franske dommarprofilen er vand med ansvarsfulle oppgåver. I 2019 dømde ho VM-finalen for kvinner mellom USA og Nederland i Lyon. Same år vart Frappart den første kvinnelege fotballdommaren rangert i fransk Ligue 1 for menn.

I fjor haust vart ho den første kvinnelege dommaren til å dømme ein kamp i mennenes Champions League-gruppespel.

