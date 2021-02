Haugan fekk skuldra ut av ledd – håpar på VM-start i helga

sport

Haugan skulle køyre mot tyskaren Linus Strasser i duellen sin i Cortina d'Ampezzo, men kom knapt i gang. Oppdal-alpinisten drog skuldra ut av ledd då han skulle stake seg ut frå start.

– Eg har gjort det ein gong før, så eg forstod med ein gong kva som hadde skjedd. Det vart berre heilt låst, og eg kjende at skuldra var ute av ledd, sa Haugan til norske journalistar etter grundige undersøkingar på sjukehuset.

Han fekk stadfesta at det ikkje er nokon alvorleg skade og har ikkje gitt opp håpet om å køyre storslalåm fredag og slalåm søndag.

– Det var ein grundig sjekk med røntgen, så MR og deretter ultralyd. Det er ikkje noko som er strekt eller roke, og det er bra. Eg må berre sjå an dei to neste dagane, og så skal eg til ny sjekk torsdag. Så får vi sjå om eg kan køyre fredag og søndag, sa Haugan, som er klar over at VM kan vere over for delen hans.

Ønskjer å prøve

– Ja, det kan det, men det står att å sjå. Det vil vere ein viss risiko ved å køyre, for viss eg ramlar igjen så er sjansen mykje større for at skuldra kan komme ut av ledd igjen. Viss det skjer, så må eg kanskje opererast, og då er sesongen over, sa han.

– Hadde det vore eit verdscuprenn, så hadde eg nok stått over, men dette er VM. Legen som undersøkte meg sa at om det var han og han var på min alder, så ville han køyrt.

Haugan sa at det gjorde litt vondt då skuldra vart dregen på plass, men at smertene hadde gitt seg.

– Det er meir ein ekkel kjensle, at det er litt slakt rundt skuldra.

Oppdal-guten vart frakta ut av løypa på båre. Han reiste deretter til sjukehuset for undersøkingar.

Krise

Haugan føyer seg inn på ei norsk skadeliste som byrjar å bli uhyggjeleg lang. Landslagstrenar Steve Skavik har mista løpar etter løpar.

– Er det krise?

– Ja, for oss er det jo det. Vi har fire–fem medaljekandidatar ute av VM, seier Skavik.

Haugan var på lista som reserve på laget til lagkonkurransen onsdag, men konkurransen kjem altfor tidleg. Det blir Sebastian Foss Solevåg og Fabian Wilkens Solheim som køyrer for det norske herrelaget.

Det norske alpinlandslaget står framleis utan medalje i verdsmeisterskapen i Cortina. Skavik seier dette om moglegheitene i dei kommande konkurransane:

– Det får vi ta som det kjem. Vi har Henrik (Kristoffersen) og Sebastian (Foss Solevåg) som dei sterkaste korta våre dei kommande dagane. Så vi køyrer på vidare.

Italiensk jubel

Mathieu Faivre frå Frankrike vart verdsmeister i parallellstorslalåm. Han slo kroaten Filip Zubcic i finalen. Det vart bronse til Loïc Meillard frå Sveits etter at tyskaren Alexander Schmid køyrde ut i bronseduellen.

I finalen til kvinnene vart italienske Marta Bassino først utropt til vinnar av finalen mot Katharina Liensberger frå Austerrike. Etter ei juryavgjerd enda dei derimot med å dele gullet. Gullet var Italias første i VM på heimebane.

Haugan gjekk vidare frå kvalifiseringa som nummer fem i gruppa si. Både Solheim og Leif Kristian Nestvold-Haugen køyrde ut.

Dei norske kvinnene, Kristin Lysdahl, Kristina Riis-Johannessen og Thea Louise Stjernesund, vart alle slått ut i kvalifiseringa.

