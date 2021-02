Derfor set ikkje Thingnes Bø gull på normaldistansen høgast

sport

Det er ikkje slik at stryningen ikkje drøymer om også å ta VM-gull når det blir konkurrert på 20-kilometeren i Pokljuka onsdag ettermiddag. Men eit eventuelt gull på fellesstarten vil henge endå høgare for Thingnes Bø.

Medaljegrossisten som vart VM-konge i Anterselva i fjor, synest det er aller gøyast med konkurransar der førstemann i mål vinn.

– Eg føler eigentleg at det er fellesstarten som er mest stas å vinne. Det er kanskje den som er råast. Både på papiret og den som vert opplevd som råast når ein vinn, seier Thingnes Bø til NTB og slår fast:

– Der er normalprogrammet på 4.-plass av fire moglege.

– Kvar ser du på sjansen din for å vinne som størst, då? Normal eller fellesstart?

– Per dags dato like store, eigentleg. Eg klarer ikkje å velje.

Sterk i trua

Etter 5.-plass på sprinten og bronse på jaktstarten håpar han å klatre endå eit hakk eller to opp på normaldistansen i Slovenia. Då må det fungere både i løypa og særleg på standplass. Kvart bomskot gir eit minutts tillegg på totaltida.

– Eg trur ein må opp på 19 treff for å sitje igjen med medalje. Og det føler eg meg kapabel til å gjere. Eg trur eg kan gå eit godt langrenn og skyte godt. Det er ein distanse som passar meg bra per dags dato, seier han og held fram:

– Ein må berre prøve å skyte fullt frå start. Normaldistansen er eit renn der du førebur deg på at du skal på trening. At du går ei lengre økt der du skal skyte fire rolege seriar. Det er inngangen eg har. Det er ein distanse for dei tøffe.

Thingnes Bø er ikkje stressa sjølv om han enno ikkje har teke individuelt gull i Pokljuka-VM. Tvert imot er han fornøgd med VM så langt.

– Renna mine har eigentleg vore veldig bra, men på sprinten vart det éin bom for mykje til å kunne kjempe om gullet. Hadde eg treft på han, så hadde jaktstarten òg sett annleis ut. Så eg er sjukt nær å vere veldig fornøgd.

Våpenendring

Thingnes Bø gjorde endringar på våpenet sitt rett før VM og kom til Slovenia utan å ha testa det i konkurranse. Han seier han har stor tillit til den «nye» børsa.

– Det er den beste rifla eg har hatt. Eg føler allereie at eg har eit godt partnarskap med ho. Men vi treng litt meir tid på å finne ut korleis snittet (treffprosent) er. Eg kan ikkje tenkje at sprinten her er standarden. Det kjem til å bli betre.

– Den største endringa vi har gjort er å endre lengda bak siktet slik at skjeftet blir litt lenger bak til skuldra. Så ladinga har vorte lettare, forklarer han.

Og til dei som kallar det «gambling» å byte våpen rett før ein meisterskap, har stryningen dette å seie.

– Då har dei ikkje vore i situasjonen min. Hadde dei vore det, hadde dei òg bytt. Det er ikkje noko hokuspokus.

(©NPK)