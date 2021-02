Ryggskadd Jansrud heim til familien: – Har sakna dei sterkt

sport

Jansrud fekk ei vriding i ryggen i super-G-rennet i kombinasjonen i Cortina d'Ampezzo måndag. Dermed stilte han ikkje i slalåmdelen.

Nokre timar etter rennet møtte alpinstjerna NTB utanfor det norske VM-hotellet.

– Det var ein liten kul der eg vart dregen litt seint, og då vart det mykje krefter i slutten av svingen for å rekke porten, og då vrei eg ryggen. Det kan skje innimellom, sa Jansrud om ryggtrøbbelet.

– Ryggproblema mine har ein lang historikk, eigentleg, og eg veit kvar grensa går. Det var ikkje forsvarleg å hive seg ned ein slalåmbakke etterpå, la han til.

Jansrud seier skaden er den same han jamt og trutt slit med. Han er ikkje det minste bekymra for at problema denne gongen blir langvarige. I byrjinga av neste månad er det verdscuprenn i austerrikske Saalbach.

– Eg kjem til å starte der. Det kan eg seie med ein gong. Dette er ikkje så dramatisk at eg ikkje kan starte der, sa alpinstjerna til NTB.

Saknar familien

No reiser han heim til Noreg. Der ventar eit gjensyn med familien.

– Det skal bli herleg å komme heim. Eg synest det har gått veldig bra å ha søkjelys på ski når eg har vore på ski, men det å vere borte frå familie og barn no er annleis enn då eg var 25. Eg saknar dei sterkt, sa Jansrud.

Han kan sjå tilbake på eit VM som enda i nedtur resultatmessig. I super-G vart det 12.-plass, over sekundet bak Vincent Kriechmayr. I utforkonkurransen på søndag vart det 8.-plass.

No skal det takast grep.

– Skikøyringa mi har ikkje kjendest like bra som ho har gjort tidlegare, og det har ein sett på resultata òg. Sjølv om eg ønskjer og gjer det eg kan, er eg berre topp ti i utfor, og det er ikkje der eg vil vere i lengda. Eg har lyst ti å vinne og vere på pallen. Vi får gjere litt analysearbeid og sjå om vi kan få orden på det, sa Jansrud.

Optimistisk lege

Landslagslege Trond Floberghagen sette òg ord på ryggskaden då han møtte pressa måndag.

– Det som skjedde var at Kjetil fekk ei vriding relativt tidleg i super-G-rennet. Det gjorde at han måtte fullføre med smerter, og han kjende fort i pausen at dette ikkje kunne sameinast med vidare slalåmdel, sa Floberghagen til NTB.

Jansrud var motivert for slalåmdelen i kombinasjonen då NTB prata med han i intervjusona i Cortina. Etter at han fekk tenkt seg om i pausen mellom konkurransane, valde han å droppe slalåm.

– Det er riktig at han var kjempemotivert for konkurransen, og dette er berre ei medisinsk vurdering. Det er alltid skrekken frå ein utøvar at ein ikkje kan stille i konkurranse. Alt i alt verkar det relativt godarta ut frå dei undersøkingane vi har gjort, sa Floberghagen.

– Det felles målet vårt er at Kjetil skal fullføre siste del av sesongen som planlagt. Det var òg med i vurderinga då vi bestemde at han skulle stå over slalåm. Den øvinga er ei ganske stor påkjenning for ryggen, utdjupa han.

Røa føler med Jansrud

Lagkamerat Henrik Røa var lei seg på Jansruds vegner.

– Det er ikkje noko koseleg at lagkameratar blir skadd. Vi får håpe det går over, sa han.

På spørsmål om han kan bli den einaste norske fartskøyraren på start i verdscuprenna i Saalbach i byrjinga av neste månad, svarte Røa:

– Eg håpar ikkje det. Det å ha med Jansrud betyr mykje, med den erfaringa han har. Det er ein tryggleik å ha ein sånn lagkamerat. Eg håpar kan kjem seg fort.

