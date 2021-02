Idrettsforbundet med klare krav til regjeringa: Vil ha gjenopning av idretten

sport

Idrettsforbundet opplyser på nettsidene sine om innhaldet i brevet som vart sendt måndag.

Der blir det peikt på at idretten lojalt har følgt opp alle tilrådingar og pålegg frå styresmaktene under koronapandemien. No meiner ein likevel at omfanget av tiltak ikkje lenger står i stil med den nasjonale smittesituasjonen.

«Vi opplever nå en tiltakende uro og bekymring knyttet til smitteverntiltakene og konsekvensene dette har for vår medlemsmasse, som består av ca. 2.100.000 medlemskap fordelt på 11.000 idrettslag i alle landets kommuner», skriv idrettsforbundet.

«Utfordringen nå er at organisasjonen ikke opplever samme grad av forholdsmessighet mellom iverksatte tiltak på idrettsområdet og smittesituasjonen», heiter det vidare.

Tre hovudkrav

Brevet er underteikna av idrettspresident Berit Kjøll og generalsekretær Karen Kvalevåg.

Statsminister Erna Solberg, kulturminister Abid Q. Raja, helse- og omsorgsminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er alle sett opp som mottakarar.

I hovudsak blir det sett fram tre krav frå idrettstoppane:

* Gjenopning av konkurranseaktiviteten for barn og ungdom under 20 år i område der smittepresset er lågt.

* Gjenopning av treningsaktivitet for vaksne over 20 år i område med ingen eller låg smitte.

* Gjenopning av seriespel i toppidretten.

Frykt for fråfall og dei helsemessige konsekvensane det kan få blir framheva som tungtvegande grunnar til å skulle innfri dei to første punkta.

Full stans

Toppidretten har hatt stans i seriespelet sitt sidan midt i januar. Det har skapt utfordringar for gjennomføringa av sesongen i bandy, baska, handball, innebandy, volleyball og ishockey.

Fleire særforbund har allereie vedteke endringar i sesongformatet, og fleire vurderer nye grep dersom det ikkje snart blir opna for kampaktivitet igjen.

Førebels har det ikkje komme noko klarsignal frå regjeringshald om at det igjen kan spelast kampar.

I ein e-post til NTB måndag skriv kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) at han er lei seg for konsekvensane dette har hatt for idretten.

– Eg håpar snarast vi kjem dit at vi kan lette noko på tiltak og tilrådingar, og at vi kan komme i gang igjen med normal konkurranseaktivitet, heiter det frå statsråden.

Han opplyser vidare at Helsedirektoratet og FHI gjer ei heilskapleg vurdering og gir råd til regjeringa om situasjonen og at dette vil bli behandla kommande torsdag.

