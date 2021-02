Holmenkollen får fire nye år med verdscup i skiskyting

sport

Det stadfestar Norges Skiskytterforbund på nettsidene sine.

Etter at rennet som skulle arrangerast i mars vart avlyst grunna koronarestriksjonar, er Holmenkollen på kalenderen i fire år framover.

Generalsekretær i Norges Skiskytterforbund, Morten Djupvik, er glad for avgjerda.

– Dette er viktig for norsk skiskyting og for Holmenkollen som eitt av dei mest tradisjonsrike arenaene i verda. Vi er veldig glad for at det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU) har gitt oss denne tilliten.

Sjusjøen er gitt arrangement i IBU-cupen i 2002 og 2023.

(©NPK)