Andrine Hegerberg blir fotballekspert på TV

sport

Hegerberg er på plass i studio allereie tysdag under Viasport 1- og Viaplay-sendinga frå Champions League-kampen mellom Barcelona og PSG.

Sportssjef i NENT Kristian Oma gler seg over nysigneringa.

– Andrine har ein kledeleg sjølvtillit, god formidlingsevne og brei fotballkompetanse som vi gler oss til å bli betre kjent med, seier han.

Oma legg til at dei har eit soleklart ansvar for å gi ein talarstol til fleire jenter i bransjen, og at Hegerberg i så måte kjem inn som eit frisk pust.

Ho skal vere tv-ekspert medan ho trenar seg opp etter korsbandskaden som ramma henne i januar.

– Det er absolutt ei tillitserklæring å få vere ein del av Viaplay sitt fotball-team. Kombinasjonen av at dei legg til rette for at eg skal få gjere rehabiliteringa mi for å komme tilbake frå skade, og at dei ønskjer å spisse kvaliteten i sportsavdelinga, gjer at dette er noko eg verkeleg ser fram til å ta del i, seier Hegerberg.

Til dagleg spelar ho i italienske Roma.

(©NPK)