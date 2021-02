Røthes pappa-plan står ved lag: Håpar på fødsel på overtid

sport

Røthe vart verdsmeister på 30 kilometer med skibyte og stafett under VM for to år sidan.

Årets verdsmeisterskap blir avslutta søndag 7. mars med femmila. – Det blir nok å ha telefonen på heile døgnet og kikke om det er nokon usvarte samtalar frå heimebane, seier Røthe til NTB om rutinane sine i Oberstdorf.

– Først og fremst så håpar eg å få med meg VM og så komme heim og oppleve fødselen. Om det viser seg at det blir fødsel før (VM er over), så blir det eventuelt å få det med seg på andre måtar, seier Røthe.

Digitale plattformer gir moglegheit for å vere med frå distanse.

– I hovudsak håpar eg å få med meg fødselen når eg er heime frå meisterskapen. Men vi får leggje ein god plan B òg dersom det blir aktuelt å planleggje annleis.

Sambuaren Siv Emilie Løvvold skal føde for første gong, og det er ikkje uvanleg at ein går over terminen. Skjer det, rekk Røthe truleg å vere med etter heimkomst frå VM.

– Det er det vi kryssar fingrane for begge to, seier Røthe.

Første VM-konkurransen går 25. februar.

