NHL-spelarane blir bura inne med nye koronareglar

35 NHL-kampar har vorte utsette på grunn av koronasmitte så langt i årets sesong, og fleire lag har måtta gå i isolasjon på grunn av smitte. No blir reglane endå strengare.

Protokollen som gjeld under bortereiser skal no òg gjelde på heimebane. Det betyr at spelarar, leiarar og anna personell berre får forlate heimen for ishockeyrelaterte aktivitetar, eller andre viktige årsaker.

NHL kjem òg med ei sterk tilråding om at også familiemedlemmer må avgrense aktiviteten sin utanfor heimen.

Mats Zuccarello er Noregs einaste NHL-stjerne, han er for tida langtidsskadd. Klubben hans, Minnesota Wild, er for tida i koronaisolasjon.

