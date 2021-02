NFF håpar på Tyrkia-kamp på Ullevaal – jobbar med alternativ

sport

Det er knytt spenning til om Noreg kan ta imot Tyrkia på Ullevaal til VM-kvalifisering 27. mars. Torsdag fekk vintersporten «nei» frå regjeringa om å arrangere verdscuprenn i Noreg i mars.

Direktør for konkurranse i Norges Fotballforbund, Nils Fisketjønn, seier til NTB at dei framleis har eit håp om å arrangere kampen på Ullevaal.

– Vi jobbar framleis med å ha kampen i Noreg, men så lenge Tyrkia må i åtte dagars karantene er det utfordrande.

Fisketjønn seier vidare at det er utfordringar med karanteneavgjerder over heile verda. Det har tidlegare vorte flytta ein heil del kampar i Europa, og Fisketjønn seier at det ikkje er umogleg at VM-kvaliken òg kan måtte spelast i eit anna land.

– Vi er avhengige av å jobbe med alternativ, avsluttar han.

Det er punkt 6f i covid-19-forskriftene som gjeld unntak for fotballkampar i Uefa-regi, som er nøkkelen til om Noreg får spele på eige gras. Fisketjønn seier at denne må vere på plass for at kampen skal gjennomførast på norsk jord.

Idrettsminister Abid Raja har tidlegare sagt til NTB at han håpar kampen kan gjennomførast.

– Det er lenge til 27. mars, men eg som idrettsminister håpar inderleg at det er mogleg å gjennomføre den kampen, sa Raja i slutten av januar.

(©NPK)