Kritisert OL-sjef trekte seg: – Eg skapte mykje kaos

sport

Avgangen til 83 år gamle Mori vart meld allereie torsdag, men er no formelt klar.

Den tidlegare fotballspelaren Saburo Kawabuchi (84) har vorte nemnd som ein mogleg arvtakar. Også OL-ministeren Seiko Hashimoto er blant namna som blir nemnde. Ho er ein av berre to kvinner i den japanske regjeringa.

Fråsegnene som vart Moris bane, kom i eit digitalt møte i arrangørkomiteen onsdag førre veike. Der kritiserte Mori planen om å auke talet på kvinnelege styremedlemmer til 40 prosent.

Langt bak i likestillingsarbeidet

– Styremøte med mange kvinner tek meir tid. Kvinner er konkurransemenneske. Når ein hevar handa for å snakke, føler andre tydelegvis at dei òg må gjere det. Så alle snakkar, sa Mori.

Moris fråsegn setje nytt søkjelys på Japan som eitt av landa i den vestlegen verda som ligg langt tilbake i likestillingsarbeidet. Landet ligg på 121.-plass på World Economic Forums likestillingsbarometer, som omfattar 153 land, skriv AP.

Grunnleggjaren av likestillingsorganisasjonen Voice Up i Japan, Kazuna Yamamoto, siger at dei er glade for at det vart endringar etter kommentarane.

– Det viser at dei lyttar til oss og at dei tek inn over seg det vi seier, seier Yamamoto.

Ho undertrekar at det ikkje held at Mori trekker seg, men at det må ei tydeleg og langsiktig kulturendring til.

Måtte gi etter for pressa

– Det handlar om kva som skjer i morgon og dagane som kjem. Det avheng av kven dei vel og kvifor dei vel den personen, seier Yamamoto.

Mori beklaga utsegnene sine, men nekta først å gå av som leiar av Tokyos OL-komité. Men pressa frå sponsorar og vanlege folk vart for stort. Over 150.000 underteikna eit opprop med krav om at den tidlegare statsministeren måtte forlate stillinga si.

– Dei upassande kommentarane mine skapte mykje kaos, sa Mori fredag.

OL opnar etter planen i Tokyo 23. juli.

(©NPK)