Koronarekneskapen i skisporten: 32 smittetilfelle sidan november

I verdscupane Det internasjonale skiforbundet (FIS) arrangerer, hopp, kombinert, langrenn og alpint, er det registrert 32 positive tilfelle sidan november, opplyser Røste, som sit i FIS' koronakomité.

Dette er tal frå 13 land på 66 ulike destinasjonane der verdscupen har vore arrangert så langt.

– Det er viktig for meg å presisere at eg forstår at dette er ein vanskeleg og veldig krevjande situasjon, men om du spør om vi kunne arrangert renn i Noreg på ein forsvarleg måte, så er svaret på det ja, og det har vi sjølvsagt formidla, seier Røste til NTB.

