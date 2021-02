Den norske VM-troppen i kombinert

sport

– Det er ein bra topp der vi har medaljekandidatar på begge sider. Vi har brukt dagane etter Klingenthal godt og føler oss førebudde. Overordna målsetjing for VM er at vi ønskjer å ta medalje i alle VM-øvingane, seier sportssjef for kombinert Ivar Stuan.

For første gong skal òg kvinnene kjempe om VM-medaljar i kombinert.

– Det er på tide at jentene endeleg får konkurrere på same arena som oss. Eg gler meg over at vi får dra på VM som eit mykje større lag. Vi har store medaljehåp i Gyda (Westvold Hansen). Eg håpar det blir noko skiskyting-preg over det etter kvart, med singel mixed og dobbel mixed stafett, seier kombinertutøvar Jarl Magnus Riiber.

– Heile feltet innanfor kvinner kombinert blir berre betre og betre, dei har teke kjempesteg i hoppbakken og i løypa på berre dei to siste åra, seier trenar for kvinnelaget Thomas Kjelbotn.

Gyda Westvold Hansen gjekk til topps i junior-VM i Lahti tidlegare. Ho vann føre Marte Leinan Lund.

Uttak kvinner: Gyda Westvold Hansen (Nansen), Mari Leinan Lund (Tolga), Marte Leinan Lund (Tolga), Hanna Midtsundstad (Vaaler), Mille Moen Flatla (Haslum).

Menn: Jørgen Graabak (Byåsen), Jens Lurås Oftebro (Jardar), Einar Lurås Oftebro (Jardar), Jarl Magnus Riiber (Heming), Espen Bjørnstad (Byåsen SK), Espen Andersen (Lommedalen).

Heimeverande reserve: Simen Tiller (Moelven).

(©NPK)