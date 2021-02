Skøyter: Wiklund kjempa seg til 4.-plass i VM: – Kamp om ikkje å «blacke ut»

sport

– Eg har så vidt komme tilbake til meg sjølv. Eg hadde vondt i magen, og det var ein liten kamp om ikkje å «blacke ut», sa ho til Viasat om lag 20 minutt etter løpet.

Wiklund kom inn til 4.00,49 og var 2,02 sekund bak gullvinnaren Antoinette de Jong frå Nederland.

Ho opna hardt og noterte seg for to rundetider under 30 blank dei første 1000 meterane.

– Eg gjekk for medalje. Ein må gå for det. Det var ikkje meininga å opne med ein 30-runde, men eg gjekk fortare på dei første 200, så då vart det større fart, sa Wiklund.

Den tsjekkiske veteranen Martina Sablikova tok sølvet, og ho var eitt tidel unna sigeren. 3.59,75 heldt til bronseplass for nederlandske Irene Schouten. Wiklund var altså 74 hundredelar frå medalje.

Sofie Karoline Haugen vart nummer 15 med 4.10,77.

(©NPK)