Ein gullsjalu Tarjei Bø klar for VM i skiskyting

sport

– Sjalusien steig med gårsdagens gull. Eg hadde veldig lyst på den miksstafetten, men no er forventningane store føre morgondagen, sa eldstebror Bø under det digitale pressetreffet på torsdag.

Bø seier at alt må klaffe for at han blir den som trekkjer det lengste strået.

–Vi er alle fire favorittar på startstreken, og eg veit at om eg skal lukkast må alt klaffe. Det betyr minimum ni av ti treff.

Alle dei fire nordmennene som stiller start har vunne verdscuprenn denne sesongen, og forventningane er store til dei norske gutane. Tarjei Bø seier det er det beste laget han har vore ein del av på 10 år. Han kallar det: «Den nye vinden»

– Før var det slik at vi hadde nokon som var best i sporet, medan andre var betre allround. No er alle komplette skiskyttarar. Det er veldig kult å vere ein del av.

(©NPK)