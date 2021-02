sport

Det skriv Expressen onsdag.

Svahn skal ha skadd seg i verdscupsprinten i Ulricehamn sist helg. Det svenske landslaget opplyser at Svahn er inne i ein rehabiliteringsperiode, og at ho ikkje kjem til å miste VM om to veker.

Svahn har imponert stort ved fleire tilfelle i verdscupen denne sesongen.

