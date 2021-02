Rapport: Tendensar til strukturell rasisme i idretten

sport

Mange forbund melder om ingen eller låg deltaking av personar med ein annan landsbakgrunn. Rapportskrivarane meiner det ikkje står på viljen i Idretts-Noreg.

– Like fullt finn vi tendensar til strukturell rasisme eller strukturell diskriminering, og dessutan institusjonalisert diskriminering, i idretten, heiter det i rapporten.

Ifølgje rapporten kan årsakene til det vere mangel på ressursar som pengar og mangel på kunnskap og kompetanse.

– Idretten skal på alle nivå praktisere nulltoleranse for diskriminering. Kva betyr det? Det betyr at diskriminering skal alltid ha ein reaksjon, og den reaksjonen skal ha som mål at den som har vorte utsett for diskriminering eller rasisme igjen skal kunne oppleve idrettsglede, seier Håvard B. Øvregård i Norges idrettsforbund.

