Raja: Rasisme i idretten skal ikkje skje

Rapporten, som er bestilt av Norges idrettsforbund, slår fast at det er strukturell rasisme i norsk idrett. Idrettspresident Berit Kjøll seier det har vore ei blindsone for rasisme, og at Idretts-Noreg fekk ein vekkjar i 2020.

Idrettsministeren slår fast at rasisme er skadeleg både for den enkelte, for idretten og for samfunnet generelt.

– Vi skal kjempe mot all rasisme – der vi jobbar, der vi bur, og der vi driv idrett. Rasisme skal ikkje skje, ei heller i idretten, det må vi vere klokkeklare på, skriv Raja til NTB.

– Det er bra at NIF igjen seier at dei tek dette på alvor, og eg forventar samtidig at NIF vil følgje opp rapporten med konkrete tiltak for å styrkje arbeidet mot rasisme, skriv Raja.

Rajas arbeidsgruppe la i fjor haust fram forslag til tiltak for å styrkje kampen mot rasisme i norsk idrett.

– Det er nettopp det som blir beskrive i denne rapporten som var bakgrunnen for at eg har utfordra idretten på dette, og for at eg på forsommaren i fjor sette ned ei arbeidsgruppe beståande av mange idrettsutøvarar med minoritetsbakgrunn, skriv Raja.

