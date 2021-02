Meisterligafloken løyst: Vipers tildelt éin siger og to tap

sport

Det betyr at norske Vipers Kristiansand må slå russiske Rostov Don i kampen på onsdag for å ha moglegheit til å kunne kapre ein av dei to plassane som sikrar direkte kvartfinalespel.

Dersom Vipers ikkje vinn dei to siste kampane mot Rostov og slovenske Krim, hamnar laget i omspelet om kvartfinaleplass i meisterligaen.

Koronapandemien har ført til at ei rekkje kampar ikkje har kunna spelast, og Vipers har vorte særleg hardt ramma av dette.

For kvar av kampane har EHF utpeika eit ansvarleg lag for at kampen ikkje vart avvikla og pålagt dette laget 0-10-tap.

Vipers er tildelt 10-0-siger i heimekampen mot Bietigheim og tilsvarande tap i dei no avlyste kampane mot Metz (h) og Rostov (b).

Gruppespelet er no inne i heilt siste fase. Vipers og Rostov møtest i Ungarn onsdag, før alle laga fullfører den siste kamprunden til helga.

(©NPK)