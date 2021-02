Marca: PSG må selje Mbappé for å gjere plass til Messi

sport

Etter eit januarvindauge med lite aktivitet på overgangsmarknaden, kan det skje store omveltingar i Fotball-Europa til sommaren når kontrakten til Messi går ut med Barcelona, hevdar Marca.

Ifølgje den Madrid-baserte avisa vil Barcelona mest sannsynleg ikkje vere i stand til å matche den svært lukrative kontrakten superstjerna har no. Dermed vil Messi til sommaren høgst truleg forlate klubben han har vore ein del av i 20 år.

Paris St. Germain og Manchester City skal vere først i køen til å sikre seg spelaren mange reknar som tidenes beste fotballspelar, men det er ikkje berre kontrakten til Messi som kan komme til å koste dei dyrt.

Mbappé ut?

For sjølv om PSG blir sponsa med tallause milliardar frå eigarane frå Qatar, set reglane i fotballen om økonomisk fair play (FFP) ein stoppar for at den franske storklubben kan hente inn Messi utan å kvitte seg med ein av superstjernene sine.

Sidan Neymar er ein god venn av Messi etter tida deira saman i Barcelona, og er den største grunnen til at argentinaren kanskje vel franskmennene, er det Kylian Mbappé som visstnok må vike plass om Messi vel PSG.

Det kan vere ekstra godt nytt for Real Madrid som i tillegg til å sleppe å møte Messi minst to gonger i sesongen, kan ende opp med moglegheita til å hente Mbappé til den spanske hovudstaden.

Dersom det ikkje blir Madrid for Mbappé, skriv Marca at Jürgen Klopp og Liverpool kan vere villige til å selje Mohamed Salah for å gjere plass til den 22 år gamle franske VM-vinnaren.

Kan avslutte i City og MLS

Medan PSG siklar etter å gjenforeine Messi og Neymar, er òg Pep Guardiola veldig interessert i å gjenforeinast med den tidlegare stjerneeleven sin i Manchester City.

Den engelske ligaleiaren kan freiste Messi med spel under ein av favorittmanagerane hans, kanskje side om side med kameraten Sergio Agüero. I tillegg kan samarbeidet klubben har med MLS-klubben New York City FC vere eit trekkplaster for Messi.

Argentinaren uttalte nemleg like før nyttår at han kunne tenkt seg å spele i MLS.

– Eg har lyst til å spele i USA ein dag. Det har alltid vore ein av draumane mine, men eg veit ikkje om det vil skje, sa Messi i eit intervju med spanske La Sexta.

