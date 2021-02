Lundby kan juble – får to ekstra renn i Raw Air

sport

NTB får stadfesta av Skiforbundet at det blir to ekstra renn under turneringa på norsk jord neste månad.

– Vi har jobba med å sjå på ekstra renn for kvinnene under Raw Air, og det fekk vi i går tidleg stadfesta at vi får til. Ikkje berre eitt renn, men to renn under turneringsperioden. Det er vi veldig glade for å gjere når kvinnehopparane har komme i den situasjonen at det har vorte mykje avlysingar på grunn av pandemien, seier Bretten Berg til NTB.

Ho opplyser at det blir eit ekstra renn i Holmenkollen laurdag 13. mars og eit ekstra renn på Lillehammer 15. mars.

Vurderer smittesituasjonen

Føresetnaden er naturlegvis at norske styresmakter opnar for innreise for utanlandske utøvarar, og dessutan at smittesituasjonen gjer det forsvarleg å halde arrangementet.

– Vi må ta alle atterhald om at smittesituasjonen gjer det mogleg på det aktuelle tidspunktet, og vi vil berre gjennomføre dette om vi meiner det er sikkert. Det har vi veldig tett dialog med styresmaktene på, seier generalsekretær Bretten Berg.

Ho føler seg trygg på at nyheita om to ekstra renn blir godt motteken hos Maren Lundby og resten av verdseliten.

– Inntrykket mitt er at jentene er veldig glade for dei ekstra renna dei kan få. Det har mykje å seie for produktet, og dei elskar å hoppe på ski og vil sjølvsagt helst gjere det så mykje som mogleg, seier generalsekretæren.

Stor velvilje

Klarsignalet som no er på plass for renn i Holmenkollen og på Lillehammer, kjem etter intens jobbing på fleire hald.

– FIS har vore veldig positive til dette heile tida, men i tillegg er det mange andre samarbeidspartnarar som også må vere positive. Vi er glade for at alle har vore det. Dette er verkeleg eit løft der alle har lagt breisida til for å få dette til, seier Bretten Berg.

Raw Air-turneringa blir innleidd som vanleg med renn i Holmenkollen. Deretter held ho fram med renn på Lillehammer og i Trondheim for kvinnene.

Maren Lundby & co. skulle ha starta sesongen med renn på Lillehammer i desember. Dei måtte utsetjast som følgje av pandemien. Sidan er to verdscuphelgar i Japan avlyste, og renn i Beijing vart det heller ikkje.

Etter planen skulle det òg gått renn på Lillehammer kommande helg, men dei lèt seg heller ikkje avvikle på grunn av virussituasjonen.

(©NPK)