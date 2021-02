sport

Det melder TV 2.

Bergerud har dei siste sesongane spelt for tyske Flensburg-Handewitt, der han har vore lagkamerat med landsmennene Magnus Jøndal, Gøran Johannesen og Magnus Rød.

No flyttar Bergerud dryge to timar over grensa til Danmark og skal vakte målet til GOG kommande sesong.

Bergerud seier sjølv at han er glad for at det vart GOG.

– Det var viktig for meg å komme til ein klubb som kjempar om titlar, seier han.

