Tre Glimt-spelarar er koronasmitta

Dette melder Avisa Nordland. Det er ikkje kjent kva spelarar som er smitta.

Laget er som kjent i karantene.

Bakgrunnen for karantenesituasjonen er at enkelte av spelarane på A-laget til klubben har vore i kontakt med ein person som har fått påvist smitte.

Både spelarar og trenarar er inntil vidare sette i karantene.

Til lokalavisa Avisa Nordland vedgjekk klubblege Morten Sørgård tidlegare at det blir frykta at spelarar er smitta.

– Vi har mistanke om at nokre av spelarane våre kan vere smitta av korona. Då vi fekk denne mistanken sørgde vi for at desse spelarane vart koronatesta. Desse testane vart tekne måndag kveld. Dei er no sende til analyse, og vi ventar på svara på prøvene, sa han.

Nytt avbrot

– Eg reknar med svar gjennom dagen, men eksakt når veit vi ikkje, det kjem an på kor mange prøver som blir behandla og kapasiteten deira.

Det er ingen av spelarane som har vist noka form for symptom, opplyser Sørgård overfor NTB.

– Det er berre ei vekes tid sidan heile laget endeleg kunne møtast på treningsfeltet på Aspmyra igjen etter at store delar av laget var sett ut av spel med karantene tidlegare i sesongoppkøyringa. No blir treningane avbrotne igjen. Klubben ventar no på endeleg svar på koronatestar og tek ingen sjansar i mellomtida, skriv Glimt i ei melding på nettstaden sin.

Ikkje første gong

Det er ikkje første gong at Glimt-miljøet må i karantene. Glimt-spelar Victor Okoh Boniface gav tidlegare i år frå seg positiv koronatest. Også då var delar av spelarstallen i karantene som moglege nærkontaktar.

No er altså sesongoppkøyringa avbrote på ny.

Glimt-profilane Marius Lode og Patrick Berg hamna i isolasjon etter at det braut ut smitte i landslagstroppen i fjor haust. Dei fekk ikkje delteke då Glimt sikra seriegullet førre sesong.

Eliteserien i fotball tek til i starten av april. Bodø/Glimt er tittelforsvarar etter den overlegne serietittelen i fjor.

