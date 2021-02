Toppdommar fekk innvilga kamppause etter dødstruslar

sport

Dean hadde sjølv bede om å sleppe å vere kampleiar i den kommande ligarunden. Familien hans fekk truslar etter at West Hams Tomás Soucek vart utvist mot Fulham sist helg.

I etterkant var det brei semje om at avgjerda var svært tøff. Måndag kom beskjeden om at kortet til Soucek blir stroke, og samtidig vart det kjent at det var sett fram truslar mot Deans familie i sosiale medium.

Tysdag var ikkje namnet til toppdommaren med då Premier League-leiinga offentleggjorde lista over kampleiarar til kampane i helga, melder Sky Sports.

Dean delte òg ut eit omdiskutert raudt kort til Southamptons Jan Bednarek i kampen mot Manchester United nyleg. Også det vart stroke.

Dei siste dagane har 52-åringen fått brei støtte frå både dommarkollegaer og andre. Tomás Soucek, som vart utvist laurdag, har òg forsvart Dean.

«Alle avgjerder som vert tekne på banen, skal bli på banen. Eg liker ikkje å høyre om at dei påverkar privatlivet, så eg sender Mike Dean min støtte», skreiv tsjekkiske Soucek på Twitter-kontoen sin tysdag.

