Spelaren som vart utvist, forsvarer dommarprofil etter dødstruslar

Soucek fekk det raude kortet etter at han trefte Fulham-spelar Aleksandar Mitrović med olbogen mot slutten av kampen på laurdag. I etterkant var det brei semje om at avgjerda var svært tøff.

Måndag kom beskjeden om at Souceks kort blir stroken, og samtidig vart det kjent at dommar Deans familie hadde fått særs grove truslar i kjølvatnet av episoden.

No rykkjer mannen som vart send i garderoben, sjølv ut mot behandlinga Dean og familien hans har fått.

«Alle avgjerder som vert tekne på banen, skal bli på banen. Eg liker ikkje å høyre om at dei påverkar privatlivet, så eg sender Mike Dean støtta mi», skriv tsjekkiske Soucek på Twitter-kontoen sin.

«Det skal ikkje vere rom for nokon former for misbruk. Dette høyrer til fortida, og eg fokuserer på resten av sesongen», seier West Ham-profilen.

Mike Riley, leiar for den engelske dommarforeininga, rykte òg ut med støtte til Dean måndag etter at dødstruslane vart kjende.

– Truslar og misbruk av dette slaget er totalt uakseptabelt, og vi støttar fullt og heilt Mikes avgjerd om å rapportere meldingane familien hans har fått til politiet, sa han.

– Ingen skal måtte bli offer for motbydelege meldingar som dette. Netthets er uakseptabelt, og det må gjerast meir for å handtere dette problemet, la Riley til.

Dean skal ha bede om å få sleppe å dømme i Premier League kommande helg.

